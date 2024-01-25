МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области

МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на участке федеральной автотрассы М5 «Урал» в районе села Польное Конобеево, где находится крупная развязка, ведущая к обходу Шацка. Новые скорости получили также притрассовые села Польное Ялтуново, Шаморга и Борки. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС в них выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в селах Шацкого района, которые задействованы в обслуживании пассажирского и грузового трафика на федеральной автодороге «Урал» в Рязанской области. В них расположены склады, автомастерские, АЗС, мотели и общепит. В четырех селах, в общей сложности, проживает более 2 тыс. человек.

Также МТС «прокачала» мобильный интернет на ответвлении трассы М5 на обход Шацка. Согласно планам, в будущем эта автодорога освободит город от потока большегрузов, которые идут круглосуточно.

«Проезд для большегрузов через обход Шацка закрыт до 31 декабря 2025 г., в течение года этот участок дороги будут продолжать обустраивать. Ранее мы «прокачали» мобильный интернет на выезде из Шацка в сторону Сасово в районе этой развязки, таким образом обеспечив покрытие со всех сторон. Востребованность трассы М5 «Урал» растет, так как увеличивается число маршрутов внутреннего туризма и трафик в Казахстан и Китай. Высокие скорости мобильного интернета позволят подключать цифровые сервисы для координации ремонтных работ, датчики мониторинга грузопотоков, а также систему безопасности в пути», — сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Ранее МТС обеспечила скоростным интернетом пригородные села Шацка Черная и Казачья Слобода, где расположены складские базы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, придорожные гостиницы.