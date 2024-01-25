CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

МТС составила цифровой портрет нижегородского студента

ПАО «МТС», цифровая экосистема, на основе обезличенных больших данных составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Нижнего Новгорода. В тройку лидирующих городов, из которых чаще всего приезжают учиться вошли Владимир, Москва и Киров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доля иногородних молодых людей, стремящихся получать образование в столице Приволжья, по итогам прошлого года снизилась на 2%. Большинство студентов приезжает из соседней Владимирской области, а также из Москвы и Кирова. В топ-10 городов, из которых прибывает молодежь для освоения профессий в учебных заведениях Нижнего Новгорода, также вошли Сыктывкар, Кострома, Иваново, Санкт-Петербург, Казань, Ижевск и Краснодар.

Согласно статистике Big Data МТС, доля девушек и молодых людей среди студентов 18-24 лет распределена практически поровну, с незначительным перевесом в сторону прекрасной половины.

С каждым годом предпочтения по гаджетам среди нижегородских студентов все больше смещаются в сторону iOS. В 2023 г. число обладателей устройств на этой операционной системе незначительно выросло и составило 55% от общего количества студентов. Количество учащихся с мобильными телефонами на базе Android — 43%, еще около 2% студентов предпочитают устройства других производителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще