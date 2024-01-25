Россияне совершили более 0,5 млрд платежей по QR-кодам с использованием софта Smart Engines

Россияне стали заметно чаще платить по QR кодам в 2023 г. За двенадцать месяцев клиенты восьми из 13 системно значимых банков по версии ЦБ совершили более 0,5 млрд транзакций с применением QR. Об этом CNews сообщили представители разработчика ПО для распознавания, российской компании Smart Engines.

Платежи по QR стали пользоваться спросом в 2022 г., после приостановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода международных платежных систем VISA и MasterCard. Однако в 2023 г. популярность платежного инструмента возросла еще больше. «Совокупное число платежей за год в 2023 г., совершенное клиентами упомянутых банков, увеличилось на порядок по сравнению с 2022 г.», — сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

В прошлом году заметно выросло число платежей, совершенных пользователями в интернет-версиях банков. Они развиваются банками в формате прогрессивных веб-приложений на смартфоне (PWA, Progressive Web Application). PWA работают прямо в браузере и дают возможность получать широкий набор банковских услуг независимо от ограничений в App Store и Google Play. Функционал сканирования QR в интернет-версиях развернули банки, чьи приложения были удалены из магазинов App Store и Google Play.

Решения Smart Engines для PWA используются в веб-версиях «Альфа-Банка» и ВТБ. Клиенты «Альфа-банка» в «Альфа-Онлайн» сканируют QR-коды и номера телефонов, а ВТБ в «Онлайн-банке» — QR-коды.

«Интерес к технологии для считывания QR-кодов появился в 2022 г., однако 2023 г. стал в этом плане переломным: сейчас функционал распознавания QR есть во всех крупных банках. Ежемесячно в приложениях только наших банков-клиентов совершается более 50 млн платежей по QR-кодам. Мы прогнозируем, что число таких транзакций в 2024 вырастет еще больше. Сейчас уже ни для кого не секрет, что платежи по QR полностью заместили ушедшие от нас платежные сервисы и вошли в привычку», — сказал Владимир Арлазаров.

Продажи софта для считывания QR принесли российскому разработчику Smart Engines в 2023 г. более 100 млн руб. В общей сложности за 2023 г. Smart Engines на продаже технологий распознавания документов заработала свыше 460 млн — это на 15% больше, чем годом ранее.

Система для считывания QR, разработанная компанией Smart Engines, обеспечивает распознавание кода за доли секунды как на фотографиях и скриншотах, так и в видеопотоке. Сканер справляется с распознаванием поврежденных, а также обрезанных QR (если у них отсутствует до 30% от площади).