«Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь»

«Яндекс 360 для бизнеса» развернул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь». Теперь более 2,5 тыс. сотрудников компании выстраивают рабочие процессы с командой и внешними партнерами с помощью инструментов экосистемы облачных сервисов.

Для поддержания устойчивого развития «Юнилевер Русь» приняла решение о смене иностранного вендора на надежного поставщика ИТ-решений с локализацией дата-центров в России. Комплексность решения – основное, на что обращали внимание при выборе разработчика продукта. Необходимо было внедрить в бизнес-процессы не разрозненные сервисы, а единую экосистему с набором инструментов, необходимых для поддержания и повышения эффективности коммуникаций команды. Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» удовлетворил критерии клиента.

«Мы продолжительное время анализировали различные решения на рынке SaaS-продуктов и выбирали наиболее подходящую под нас экосистему сервисов с комфортным процессом миграции. Переезд в «Яндекс 360 для бизнеса» проходил в несколько этапов. Сначала мы запустили небольшой тест и посмотрели изнутри на продукты экосистемы. Затем перешли на этап большого пилота и перевели на новую платформу порядка 15% персонала для максимальной подготовки к финальной ступени миграции. Благодаря тщательной проработке процесса и заранее проведенному обучению сотрудников заключительный этап перехода прошел максимально комфортно для всей команды», – сказал Юрий Близгарев, генеральный директор компании «Решения для будущего», ИТ-директор группы компаний «Юнилевер Русь».

Над развитием «Юнилевер Русь» трудится большая и распределенная команда. Поддерживать эффективные коммуникации как между подразделениями компании, так и с внешними партнерами, помогают «Почта», «Телемост», «Диск», «Документы», «Мессенджер» и другие сервисы, входящие в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса». По статистике чаще всего сотрудники компании используют «Почту» – ежедневно сервис обрабатывает порядка 250 тыс. писем пользователей. Виртуальный офис закрывает все ключевые потребности команды в процессе совместной работы: от общения по электронной «Почте», планирования событий в «Календаре», коллективной работы с «Документами» на «Диске», до групповых видеоконференций в «Телемосте», а также обмена мгновенными сообщениями и звонками в «Мессенджере».

«Когда проектная команда, партнеры и клиенты раскиданы по разным частям глобуса, растет необходимость внедрения различных SaaS-решений в бизнес-процессы организаций. Экосистема сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» предоставляет необходимые инструменты для командной работы, помогает сотрудникам всегда оставаться на связи, вести совместную работу над файлами и управлять коммуникациями с внешним миром. За последние несколько лет количество клиентов нашей экосистемы выросло в 10 раз и составляет более 120 тыс. компаний самых разных масштабов и индустрий», – сказал Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».