Число пользователей «Сферума» превысило 20 млн

Количество пользователей учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» по итогам 2023 г превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Сервис показал почти трехкратный рост аудитории по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

В топ-10 активных регионов, использующих «Сферум», вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республики Татарстан и Тыва, а также Пензенская, Томская, Ульяновская, Самарская и Тамбовская области.

Количество педагогов, зарегистрированных в «Сферуме», увеличилось за прошедший год в 2,5 раза и составило более 2 млн, а число учащихся выросло вдвое — до 10,8 млн.

С начала 2023 г. пользователи сервиса отправили свыше 460 млн сообщений, их средняя длина составила 44 символа. Кроме того, педагоги, учащиеся и родители поделились друг с другом в «Сферуме» более 6,5 млн документов, 11 млн голосовых сообщений, 32 млн фотографий и 18 млн стикеров. Количество звонков по итогам 2023 г. превысило 5,7 млн, а их суммарная продолжительность достигла 1182 млн минут.

«Сферум» провел интеграцию с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в 74 российских регионах — свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем «Сферум» в «VK Мессенджере» связали более 1,5 млн пользователей.

«В 2023 г. «Сферум» запустил множество удобных и полезных функций, которые помогают педагогам, учащимся и их родителям наладить эффективные коммуникации по учебным вопросам в безопасном образовательном пространстве. Популярность сервиса растет — по итогам прошедшего года число наших пользователей превысило 20 млн. Мы рады, что «Сферум» помогает организовывать образовательный процесс с учетом актуальных потребностей», — сказал Рубен Акопов, руководитель сервиса «Сферум», VK.

В 2023 г. «Сферум» запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения России, обучение прошли свыше 37 тыс. педагогов. Курс продолжится и в 2024 г.

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Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.