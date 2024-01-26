Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa»

С 29 января по 1 февраля 2024 г. пройдет Киберпонедельник, первая крупная онлайн-распродажа года. В акции будут участвовать не только магазины электроники и бытовой техники, но и продавцы одежды, косметики, услуг. Каждый год Киберпонедельник привлекает все больше покупателей: в 2023 г. оборот платежей в дни распродажи вырос на 16% по сравнению с 2022 г. и на 84% — по сравнению с 2021 г. Покупок стало на 31% и на 84% больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили динамику распродаж за последние два года и рассказали, кто сможет заработать в Киберпонедельник в 2024 г.

Что покупали на прошлых распродажах

С каждым годом к Киберпонедельнику присоединяется всё больше магазинов — это помогает дополнительно подогреть покупательский спрос.

«Многие россияне ждут Киберпонедельник и заранее планируют покупки. Часто на этой распродаже приобретают подарки к февральским и мартовским праздникам. Онлайн-формат позволяет купить товар максимально быстро, не выходя из дома. Для магазинов это дополнительная возможность перевести покупки в онлайн», — сказал Никита Цой, начальник отдела продаж «ЮKassa».

По данным «ЮKassa», в последние два года больше всего в Киберпонедельник растут категории «Электроника и бытовая техника» и «Одежда и обувь». В 2022 г. обороты платежей за технику выросли на 65%, а за одежду и обувь — на 64% по сравнению с 2021 г. В 2023 г. обороты этих категорий увеличились в 3,8 раза и на 6% соответственно.

В 2023 г. заметный рост показали также игровые ресурсы: в дни распродажи оборот платежей в этой категории вырос в 3,3 раза по сравнению с 2022 г.

Как оплачивали покупки

В 2023 г. самым популярным способом оплаты в Киберпонедельник оставались банковские карты, но по сравнению с 2022 г. доля таких платежей в «ЮKassa» снизилась почти на 8%. В то же время оборот платежей картами вырос на 5,6%, а количество покупок — на 19%. Средний чек при этом стал на 11,5% меньше и составил 1,4 тыс. руб.

Аналитики «ЮKassa» связывают такую динамику с развитием альтернативных способов оплаты. Так, оборот платежей через SberPay в прошлом году увеличился в 2,5 раза, оплат стало вдвое больше, а средний чек вырос на 34%, до 1,01 тыс. руб. Кроме того, выросла популярность электронного кошелька. Средний чек покупки, оплаченной этим способом, составил 1,03 тыс. рублей, увеличившись на 5,5% по сравнению с распродажей 2022 г.

«Спрос на альтернативные методы продолжит расти, поэтому онлайн-магазинам важно обеспечить клиентам максимально возможное количество способов оплаты — это поможет увеличить конверсию и повысить лояльность покупателей. Магазинам, которые продают товары и услуги с высоким ценником, есть смысл также добавить оплату частями или рассрочку. Это позволит привлечь больше покупателей, которые не готовы заплатить крупную сумму сразу. В линейке "ЮKassa", например, с этим может помочь сервис “Покупай в кредит” от СберБанка», — сказал Никита Цой.

Кто заработает в 2024 г.

В этом году, как и в прошлых, эксперты ждут роста продаж в Киберпонедельник. Расти будет не только техника, но и другие сегменты: одежда, обувь, товары для отдыха и дома. Наибольшую выгоду смогут получить отечественные маркетплейсы, которые предлагают покупателям самый широкий ассортимент и часто анонсируют начало распродаж раньше официального старта. Аналитики ожидают, что рост заказов покажут «Мегамаркет», Wildberries, Ozon и другие подобные площадки.

Однако в последние годы небольшие интернет-магазины тоже заметно растут, отвоевывая часть рынка у крупных игроков. Поэтому на распродаже смогут хорошо заработать также специализированные магазины и локальные бренды.

«В период распродаж небольшие продавцы получают возможность усилить свои позиции на рынке, используя индивидуальный подход к клиентам. Поэтому важно заранее подготовиться к этому периоду», — сказал начальник отдела продаж «ЮKassa».

По мнению аналитиков «ЮKassa», во время распродажи может также вырасти спрос на услуги. Подобная тенденция стала особенно заметна в прошлом году. Так, в период Черной пятницы 2023 г. аналитики «ЮKassa» отмечали заметный рост спроса на услуги салонов красоты и массажистов.

«Людям нравится получать новый опыт и приятные эмоции, а возможность онлайн-оплаты делает распродажи актуальнее для сферы услуг. Мы полагаем, что в этот Киберпонедельник спрос на услуги тоже вырастет, в частности в сфере онлайн-образования. В прошлом году оборот платежей за онлайн-курсы и тренинги вырос на 1% по сравнению с 2022 г. и на 32% — по сравнению с 2021 г. А средний чек составил 4,4 тыс. руб., что на 15% больше, чем в 2022 г., и на 25% больше, чем в 2021г.», — сказал Никита Цой.

Как магазинам подготовиться к распродаже

Начальник отдела продаж «ЮKassa» дал несколько советов, которые могут помочь онлайн-магазинам подготовиться к Киберпонедельнику-2024: проверьте работу сервисов, наплыв клиентов увеличивает нагрузку на все сегменты бизнеса, поэтому убедитесь в готовности ваших сервисов и при необходимости заранее оптимизируйте инфраструктуру; обеспечьте разные способы оплаты, покупатели хотят платить как можно быстрее и отдают предпочтение сервисам, которые могут это обеспечить, поэтому в магазине должно быть доступно как можно больше разных платежных методов; оптимизируйте пользовательский опыт, проанализируйте путь покупателя в вашем онлайн-магазине и упростите этот процесс настолько, насколько возможно; проработайте коммуникации, убедитесь, что ваши информационные рассылки содержат нужную информацию и работают на вовлечение клиента.

***

«ЮMoney» — финтех-компания. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании. «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие. Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».