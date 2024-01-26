Мобильный интернет впервые появился на Талабских островах

Всем жителям островов и приезжающим туристам впервые стал доступен мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. «МегаФон» построил на Талабском архипелаге новые телеком-объекты. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора установили оборудование в акватории Псковского озера, обеспечивающее три острова высокоскоростным мобильным интернетом 4G и качественной голосовой связью. На базе сети 4G (LTE) на островах также работает технология VoLTE. Она позволяет абонентам «МегаФона» одновременно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать с кристально чистым звуком. Цифровые изменения затронули самые живописные и популярные места Талабских островов — побережье от острова Талабск до острова Верхний, а также акваторию и прогулочный маршрут до причала Большая Толба.

«С каждым годом в Псковской области появляется все больше новых туристических мест. Вне зависимости от вида отдыха каждому путешественнику или местному жителю важно иметь под рукой гаджет с привычными цифровыми сервисами. Поэтому мы стараемся развивать сеть не только рядом с популярными достопримечательностями в городах, но и в труднодоступных для сигнала местах, окружённых водой», — сказал Александр Долгих, директор «МегаФона» в Пскове.

Талабские острова — место где сохранились доисторический природный ландшафт, уникальная культура рыбаков и память о преподобном старце. Остров Верхний — природный заповедник, место обитания серых цапель и красивых песчаных пляжей. Остров Талабск знаменит храмовыми историко-архитектурными достопримечательностями XVII века. Высокоскоростной мобильный интернет позволит абонентам комфортно пользоваться интернет-сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.