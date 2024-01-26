Москвичи стали чаще закупаться корейской косметикой

Жители столичного региона все чаще покупают корейскую косметику. В январе 2024 г. трафик на популярные сайты соответствующих магазинов вырос на 28% по сравнению с тем же периодом 2023 г. При этом москвичи скупают продукцию из Южной Кореи значительно активнее населения Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее популярным временем для поиска товаров стала вторая рабочая неделя января 2024 г. В это время трафик на сайты корейских магазинов на 30% превысил средний показатель за сутки. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные обращений абонентов к более чем 30 площадкам популярных маркетплейсов, магазинов одежды и косметики.

Весь январь 2024 г. абоненты Москвы посещали сайты с продукцией из Южной Кореи на 33% чаще, чем в том же месяце 2023 г. Жители Подмосковья были чуть менее активны – прирост трафика на сайты по продаже азиатских средств уходу за лицом и телом составил 18%.

Неожиданно, но с начала января 2024 г. на 56,5% вырос трафик в целом на популярные маркетплейсы и магазины одежды. Наибольший прирост получил KazanExpress – на его сайт в первый месяц 2024 г. заходили почти в два раза чаще, чем в предыдущий. Интерес к Ozon у жителей столичного региона вырос на 92%, а к Wildberries – на 52%. При этом одежду абоненты предпочитают покупать на сайтах мультибрендовых площадок. Так, популярность Lamoda в январе увеличилась вдвое по сравнению с тем же месяцем 2023 г.

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