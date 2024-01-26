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МТС обеспечила мобильным интернетом деревню Артюховка Курской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE деревню Артюховка Октябрьского района Курской области. В результате проведенных работ по устранению цифрового неравенства около 500 местных жителей получили доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам на средней скорости 20 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качественный мобильный интернет обеспечивает жителей доступом к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам. Скорость позволит селянам общаться по видеосвязи с родными, звонить через интернет с помощью технологии VoLTE, узнавать новости, слушать музыку, смотреть фильмы онлайн.

«Мобильный интернет LTE дает жителям сел и деревень доступ к онлайн-сервисам, которые уже давно привычны горожанам. И мы продолжим улучшать цифровой комфорт в районах, чтобы селяне могли пользоваться полезными сайтами и приложениями, работать и учиться удаленно, а также развивать свое хозяйство с помощью технологий», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

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