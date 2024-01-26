МТС разогнала мобильный интернет для врачей и пациентов челябинского медгородка №6

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-покрытия и росту скорости мобильного интернета более чем на 20% в Металлургическом районе Челябинска – в медгородке городской клинической больницы №6, а также у близлежащих корпусов больницы №8. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения отметили врачи и пациенты приемного и хирургического отделений, терапевтического корпуса и поликлиники ГКБ №6, а также расположенных вблизи зданий ГКБ №8 – инфекционного и отоларингологического отделений. Южноуральцы, проходящие обследования и стационарное лечение, получили возможность в любое время с комфортом пользоваться развлекательными сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и видео на стриминговых платформах, скачивать результаты анализов и делиться ими с врачами, заказывать необходимые лекарства, а также общаться с родственниками в мессенджерах и по видеосвязи.

Скорость LTE-интернета также выросла для жителей близлежащих домов Металлургического района, расположенных по улицам Румянцева, Краснооктябрьской, Электростальской и Социалистической, в том числе в частном секторе. Усиление покрытия сети 4G позволит пользователям МТС с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе в вечерние часы высокой нагрузки на сеть.

«Стабильный высокоскоростной интернет – это базовая и крайне необходимая услуга для тех, кто проходит длительное лечение в больницах. Для нас важно, чтобы абоненты МТС могли с комфортном пользоваться сервисами нашей экосистемы – от качественной связи и быстрого интернета, до просмотра развлекательного контента. Также мы улучшаем сеть, чтобы помочь работникам медорганизаций внедрять цифровые сервисы в свою работу и оптимизировать некоторые рутинные процессы, например, подключаться к совещаниям в формате онлайн и иметь стабильное подключение, а также обмениваться информацией друг с другом через интернет-каналы», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В 2023 г. МТС ускорила мобильный интернет LTE в спальных микрорайонах Челябинска, в популярных у южноуральцев локациях, а также у образовательных и медицинских учреждений города, в том числе у областного кардиологического диспансера.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5000 магазинов в России.