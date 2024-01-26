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МТС улучшила связь в международном аэропорту Сургута

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула обновленную сеть мобильной связи на территории международного аэропорта им. Фармана Салманова в Сургуте. Благодаря установке нового телеком-оборудования средняя скорость передачи данных у пассажиров и работников аэровокзала выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен пользователям в здании аэропорта, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа, зал повышенной комфортности, а также на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади. Увеличение емкости сети позволят путешественникам даже в «часы пик» с комфортом пользоваться поисковыми системами, приложениями для заказа такси, оперативно решать рабочие задачи. Ожидающие вылета вахтовики на скорости до 150 Мбит/с. смогут совершать видеозвонки близким, смотреть фильмы, а сотрудники грузового терминала оперативно решать вопросы по авиаперевозкам.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Югры, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей округа там, где наблюдаем растущую нагрузку на сеть. По данным Big Data МТС, интернет-трафик в аэропорту Сургута один из самых высоких среди аэровокзалов региона. Уверен, что высокое качество связи – это не только удобство, но и знак гостеприимства всем, кто приезжает в северный город. Высокоскоростной мобильный интернет – это еще и мощный драйвер развития комплексной цифровой инфраструктуры для бизнеса и специализированных служб, которые находятся в здании аэропорта», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Белов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5000 магазинов в России.

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