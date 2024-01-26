«Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс банка»

«Ренессанс банк» запустил новый онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса «Налоговый консультант». Он позволяет получать консультации профессиональных юристов по налоговому праву в круглосуточном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс банка».

Благодаря этому сервису предприниматели могут легально снизить величину оплачиваемых налогов и сборов, оценить потенциальные налоговые риски, выявить переплаты, получить налоговые льготы, подготовиться к налоговым проверкам, участвовать в налоговых спорах, а также, при необходимости, получить разъяснения какого-либо документа и узнать о ключевых изменениях в налоговом праве.

Онлайн-сервис помогает ИП и небольшим ООО значительно сэкономить на найме юриста и дорогостоящих разовых консультациях.

«Налоговый консультант» доступен клиентам, имеющим расчетный счет в «Ренессанс Банке». Для подключения достаточно отправить заявку через дистанционные каналы обслуживания – интернет- или мобильный банк.

«Весной предприниматели, помимо ежеквартальной отчетности, сдают еще и годовую. Это, наверное, самый трудный период для тех, кто ведет свое дело. Ведь сдача отчетности и оплата налогов — это не право, а обязанность любого ИП или ООО, невыполнение которой может повлечь различные негативные последствия, вплоть до остановки бизнеса. Чтобы поддержать наших клиентов «Ренессанс банк» запустил сервис «Налоговый консультант», который поможет в случае наступления события, требующего быстрого подключения профессионального юриста в области налогового права», – сказал Анатолий Медведев, руководитель блока «Малый и средний бизнес» «Ренессанс Банка».

Узнать подробнее о сервисе «Налоговый консультант», а также информацию о других продуктах и услугах для бизнеса можно на официальном сайте «Ренессанс банка».

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КБ «Ренессанс кредит» (ООО) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Банк основан в 2003 г. работает с более чем 15 млн клиентов в России. География деятельности «Ренессанс банка» охватывает 49 регионов России. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354.

С января 2023 г. банк запустил ребрендинг, в рамках которого изменился логотип и название банка. Юридическое (официальное) наименование банка не изменилось – КБ «Ренессанс кредит» (ООО).