Проверить автовладельца теперь можно через сервис «Автокод»

Пользователи сервиса «Автокод» теперь могут проверять не только б/у авто, но и их владельцев. Новый функционал уже доступен на сайте и в мобильном приложении сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Автокод».

Покупателю авто могут отказать в регистрации в ГИБДД, признать сделку купли-продажи недействительной, а сам автомобиль изъять. Такая ситуация может возникнуть, если продавец автомобиля имеет просроченные задолженности по кредитам, алиментам, налогам, коммунальным услугам или совершает сделку по фальшивому паспорту, числится в розыске или является банкротом.

Проверка автовладельца через сервис «Автокод» поможет избежать вышеперечисленных проблем.

«Пользователи "Автокода" просили внедрить возможность проверять владельцев авто, так как проверки только автомобиля бывает недостаточно, — сказал директор департамента продаж b2c сервиса «Автокод» Артем Асонов. — Даже самые честные на первый взгляд продавцы на деле могут иметь проблемы с законом, а покупатели после сделки не могут поставить авто на учет или вовсе лишаются приобретенных автомобилей и денег. Теперь мы технически реализовали возможность проверять владельцев автомобилей через сервис "Автокод"».

Для проверки автовладельца «Автокод» использует только официальные базы: ФССП, ФНС, МВД, ГИБДД, картотека арбитражных дел и другие, поэтому вся информация в отчете достоверна. Подробный отчет генерируется за пять минут и приходит на e-mail покупателя.

«Информация, которую показывает проверка автовладельца, бывает крайне важна при покупке автомобиля с пробегом, — сказал профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов. — Если в ДКП вписаны данные из фальшивого паспорта продавца, сделку признают недействительной. Если собственник имеет долги, машину не получится поставить на учет. Если на момент сделки владелец является банкротом, приставы заберут автомобиль — придется обращаться в суд, чтобы восстановить справедливость».