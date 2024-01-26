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RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году

Официальный магазин приложений RuStore поделился аналитикой по количеству скачиваний приложений и игр в 2023 г.

Самыми скачиваемыми приложениями в разных категориях стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». Среди неигровых категорий по-прежнему лидируют финансы — на них приходится около половины скачиваний, затем идут «полезные инструменты». Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с «полезными инструментами».

Самые скачиваемые приложения из категории финансов — «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн», в полезных инструментах больше всего скачиваний набрали «Мегафон», Почта Mail.ru и «Мой МТС». В покупках лидируют Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В категории транспорт — «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Яндекс Go», а в развлечениях — Rutube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

Самыми скачиваемыми играми стали Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и «Плюс Сити». В топ популярных игровых категорий вошли симуляторы (14,9% от всех скачиваний), приключения (10,9%), экшен (18,6%).

Среди симуляторов наиболее востребованными стали «Плюс Сити», «Симулятор Автобуса 3D», «Матрешка РП», Forge Shop и Dream Farm. В категории экшен больше всего скачиваний набрали Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival, Code of War и Sniper Master:City Hunter. Самыми популярными головоломками стали «Подземелья и Алмазы три в ряд», Tetris и «1000 и одна задача на логику».

RuStoreроссийский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 26 млн человек. В магазине уже доступно более 32 тыс. приложений.

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