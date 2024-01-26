В Москве представили новую систему — Индекс равномерности заказов на Wildberries

Директор по маркетингу сервиса продвижения и аналитики на маркетплейсах «Анабар» Максим Самойленко впервые представил новейшую разработку компании — Индекс равномерности заказов на Wildberries. Метрика учитывает общее количество успешных продаж в той или иной категории и количество уникальных карточек товаров. Используя индекс, селлеры могут оценить риски перед тем, как инвестировать в новые товары. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит».

Так, по данным сервиса «Анабар», самыми «безопасными» категориями в ноябре были признаны одежда, обувь и товары для красоты. В декабре, благодаря новогоднему ажиотажу, первое место заняли продукты питания.

Аутсайдерами остаются товары для кемпинга и автотовары — шанс того, что новый товар в этой категории кто-то закажет, оценивается всего в 20-30%.

«У маркетплейсов есть не только селлеры и товары, но и огромная аудитория, которая проводит на их сайтах много времени. В топе самых популярных ресурсов рунета 10 место занимает Ozon, а в 20-ку входит "Яндекс Маркет" и Wildberries. Внимание пользователей — это новая «нефть», которая позволяет маркетплейсам зарабатывать на рекламе деньги, почти сравнявшиеся с выручкой от комиссий. Наша задача — помочь поставщикам быть конкурентными на этом поле», — сказал Максим Самойленко.

Эксперт по маркетплейсам сервиса «Анабар» Марина Ермакова рассказала, как устроен рынок рекламы на маркетплейсах и в каких случаях к нему стоит обращаться.

По словам Ермаковой, успешность рекламных кампаний зависит от «органических» показателей товара, и запускать рекламу на новую позицию без отзывов нет никакого смысла. Верно и обратное — любые конверсионные действия с рекламным объявлением (добавление в корзину, выкуп товара, «лайк») влияют и на органическую позицию товара в каталоге. Таким образом, можно сэкономить деньги на рекламе, если отключать кампании, как только товар оказывается на достаточно высоком месте в поиске (но предварительно оценив выдачу по целевому запросу).

Специалист по автоматизации международного ИT-интегратора «Первый Бит» Александр Калиман обратил внимание на проблему управления остатками. Так, маркетплейсы не редко штрафуют селлеров, которые принимают заказы, но не могут их вовремя отправить. Если вы выставляете товар сразу на несколько маркетплейсах, то самостоятельно следить за его количеством на складе становится невероятно сложной задачей.

Калиман рассказал, что разработанный специалистами «Первый Бит» модуль для «1С» позволяет не просто распределять остатки, а управлять ими. Он основан на системе регламентных заданий — это небольшие программные роботы.

«Благодаря им, программу можно настроить так, чтобы все остатки одновременно выгружались на все маркетплейсы. Клиент заказывает товар на одном из маркетплейсов, "заказ попадает в расширение "БИТ.Управление маркетплейсами", а оттуда в "1С", где формируется и автоматически проводится, формируется типовой документ — "Заказ клиента". Товар резервируется на складе, а второе — делает выгрузку на маркетплейс», — объяснил Александр Калиман.

По словам эксперта «Первый Бит», благодаря новой системе, люди вообще не участвуют в менеджменте остатков, что не только облегчит работу предпринимателей, но и сделает ее наиболее эффективной.

***

«Первый Бит» — интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений — более 70 вендоров. В команде — более 7,7 тыс. специалистов.

«Анабар» — российский сервис аналитики и продвижения на маркетплейсах: анализ товаров, управление продажами и рекламными кампаниями, SEO-оптимизация и многое другое.