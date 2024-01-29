«2ГИС» обновил информацию об электрозаправках

«2ГИС» детализировал информацию о станциях зарядки электромобилей на карте — в частности, геосервис начал показывать стоимость зарядки, типы разъёмов и мощность, а в скором будущем начнёт отображать доступность в режиме реального времени: пользователи смогут увидеть, где есть свободные места прямо сейчас, а куда нет смысла ехать — всё занято.

Количество электрозаправок стремительно увеличивается вслед за ростом числа самих электромобилей. За последний год таких точек в России стало в два раза больше и достигло 3225. «2ГИС» отображает официальные общедоступные станции, которыми может воспользоваться любой владелец электрокара или подзаряжаемого гибрида.

Теперь в карточках таких станций в «2ГИС» отображаются: тип разъёма (их много — можно выбрать подходящий) и их количество на станции; мощность (влияет на скорость зарядки); стоимость за кВт.

С помощью фильтров в поиске в «2ГИС» можно найти все станции с нужным разъёмом и мощностью — и выбрать, например, только быстрые зарядки. В дальнейшем в 2ГИС можно будет увидеть доступность электрозаправок, чтобы сориентироваться, где прямо сейчас есть свободное место для зарядки.

Найти станции зарядки электромобилей можно в поиске в «2ГИС» или выбрав подходящий слой в меню. Точки выделяются на карте, при приближении можно увидеть основные характеристики каждой станции.

«За последний год наши пользователи стали в три раза чаще искать станции зарядки электромобилей — теперь они легко найдут на карте всю актуальную информацию о таких местах, — сказал руководитель направления продуктов для пользователей «2ГИС» Александр Сырков. — Мы стараемся сделать продукт полезным для разных аудиторий, и совершенно очевидно, что аудитория водителей электромобилей будет активно расти в ближайшие годы».

По данным «2ГИС», в январе 2024 г. общедоступные электрозаправки есть более чем в 500 городах и населенных пунктах России.

Электрозаправки можно найти в мобильном приложении «2ГИС» для iOS и Android, а также на сайте 2gis.ru.