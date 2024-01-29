Банк «Русский Стандарт»: средний «мужской» чек за домашний интернет на 8% выше «женского»

Банк «Русский Стандарт» подвел итоги трат россиян на сотовую связь и интернет в мобильном банке за 2023 г. Средний чек за услуги интернет-провайдеров вырос, а операторов связи, напротив, снизился относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

По данным банка «Русский Стандарт», средняя сумма одного платежа в мобильном банке за возможность пользоваться дома бесперебойным Wi-Fi-сигналом у россиян в 2023 г. составила 713 руб. Она выросла по сравнению с 2022 год., когда была 671 руб.

При этом средний чек за услуги сотовых операторов в 2023 г., напротив, снизился до 641 руб. Годом ранее он был 654 руб.

Мужчины чаще, чем женщины оплачивают интернет и мобильную связь

Как выяснилось, мужчины чаще, чем женщины оплачивают интернет в мобильном банке. Соотношение в их пользу 56% против 44%, соответственно.

Средний «мужской» чек за домашний интернет также выше – 738 руб. против «женского» в 682 руб.

В платежах за мобильную связь также лидируют мужчины. На них приходится 53% всех таких операций в мобильном банке «Русский Стандарт Онлайн», тогда как на женщин 47%.

Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 руб., а у женщин заметно ниже – 554 руб.

Самые высокие средние чеки за интернет – у россиян 51-60 лет

Как показала статистика банка, лидерами по величине среднего чека одного платежа за интернет в мобильном банке в 2023 г. стали россияне 51-60 лет (765 руб.). На втором месте клиенты 41-50 (726 руб.). На третьем месте оказались представители самого молодого поколения – младше 21 года (697 руб.), для которых интернет-пространство давно стало неотъемлемой частью жизни как для учебы, так и для общения со сверстниками. Средний чек за интернет у клиентов 31-40 лет – 675 руб., а 21-30 лет – 657 руб.

Самые высокие средние чеки за мобильную связь – у россиян 51-60 лет (750 руб.), на втором месте – клиенты 41-50 (681 руб.). На третьем – 31-40 лет со средним чеком в 618 руб. Средний чек у россиян 21-30 лет – 434 руб., а младше 21 года – 343 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены все операции по оплате сотовой связи и интернета в мобильном банке «Русский Стандарт Онлайн» в 2023 и 2022 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» – член «Ассоциации ФинТех».