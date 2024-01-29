Число бронирований отелей за рубежом выросло на 25%

Бронирование отелей остается одной из главных тревел-услуг для деловых поездок. По данным экспертов цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета», в 2023 г. бронирования гостиниц заняли третью строчку самых востребованных услуг для бизнес-путешествий, уступив место авиа- и железнодорожным перевозкам (первая и вторая позиции соответственно). Об этом CNews сообщили представители «Ракеты».

В 2023 г. объем бронирований отелей по России и миру в целом вырос к 2022 г. — на 14%. При этом количество резерваций зарубежных гостиниц увеличилось на 25% к 2022 г. Важно отметить, что для командировок чаще всего бронировали именно отели — в 78% случаев. В остальных выбирали апартаменты, гостевые дома, хостелы, резорт-отели и коттеджи.

Средняя продолжительность бронирования в ночах по России в 2023 г. составила 2,6, в зарубежных отелях – 3,1. Средняя стоимость ночи в гостинице в России в прошлом году для корпоративного сегмента — 5,089 тыс. руб., за границей — 13,76 тыс. руб. При этом для командировок выбирались разные предложения. Например, самое дешевое в 2023 г. размещение в России было в отеле «Кавказ» в г. Кропоткин за 968 р./ночь, за рубежом — в белорусской гостинице «Брест Интурист» за 1,6 тыс. руб./ночь. Одними из самых дорогих отелей, где бронировали номера для деловых поездок в 2023 г., стали Vladivostok Grand Hotel & SPA (Владивосток) и One&Only The Palm в Дубае. В них стоимость ночи фиксировалась на уровне 67,5 тыс. руб. и 217,3 тыс. руб. соответственно.

«Среди зарубежных отелей самыми востребованными стали пятизвездочные, — сказала Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета». — По итогам 2023 г. чаще всего бронировали «пятерку» Sheraton Hotel Astana, за ней — трехзвездочный Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch и Hilton Astana (5*). Среди четырехзвездочных гостиниц за рубежом пальму первенства удерживают Novotel Almaty City Center, Courtyard by Marriott в Ташкенте и отель Pushkin в Уральске (Казахстан)».

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Компания «Ракета» — инноватор в области цифровых решений для индустрии бизнес-тревел. Компания является разработчиком цифровой платформы для организации командировок и управления расходами, а также мобильного приложения для бизнес-путешественников Rocket in your pocket. Клиентский портфель компании сегодня насчитывает более 340 предприятий в России и за рубежом. «Ракета» — это мощная технология, которая экономит деньги, время и делает процесс командирования невероятно простым и легким. Таким, что он почти незаметен. Миссия — быть надежным цифровым партнером и помогать компаниям развивать свой бизнес с использованием инновационных технологий.