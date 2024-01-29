«Дзен» представил витрину с популярными мультфильмами для детей

В разделе «Детям» пользователи «Дзена» могут смотреть мультфильмы разных жанров: от образовательных до развлекательных и музыкальных. Всего будет доступно более 40 многосерийных проектов анимационных студий, в том числе «Маша и Медведь», «Синий трактор», «Ми-ми-мишки» и многие другие. Об этом CNews сообщили представители VK.

В видеовитрине «Дзена» появился новый раздел — «Детям». В нем собраны самые популярные мультфильмы для детей разных возрастов. Специальные тематические подборки помогут выбрать контент под самые частые запросы родителей: например, «В дорогу», «Для самых маленьких», «Развивающие» или «Музыкальные». В библиотеке детского контента собрано более двух тысяч серий любимых мультфильмов: «Маша и Медведь», «Аркадий Паровозов», «Синий трактор», «Котенок Котэ», «Простоквашино» и другие.

Все серии мультфильмов можно смотреть в плейлистах — они включатся по порядку без переключения в плеере. А чтобы контент всегда был под рукой, любой мультфильм можно сохранить в мобильном приложении «Дзена». Например, «Фиксики» можно скачать для просмотра в поездку, а «Машины сказки» включить ребенку перед сном в фоновом режиме — как подкаст. Чтобы сохранить понравившееся видео, достаточно нажать кнопку «Скачать» под публикацией. Сохраненные ролики можно найти во вкладке «Скачанное». Раздел «Детям» доступен на сайте и в мобильном приложении «Дзена».

«Самая активная аудитория в Дзене — это пользователи от 25 до 45 лет, и многие из них — родители. Чтобы любимый контент был доступен не только взрослым, но и их детям, мы собрали самые популярные мультфильмы в одном месте, разделе "Детям"», — сказал Сергей Таболин, директор по маркетингу в «Дзене».

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