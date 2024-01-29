Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй российский геймер ждет распродаж для покупки игр или игрового оборудования

Более половины (54%) россиян, которые посвящают играм не менее трех часов в неделю, ориентируются на акции и распродажи при планировании покупок, связанных с геймингом. Таковы результаты недавнего исследования «Лаборатории Касперского»*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Так, 63% респондентов планируют соответствующие покупки в рамках крупных распродаж, таких как «киберпонедельник» или «черная пятница». Они заранее готовят список и стараются приобрести максимальное количество товаров из него. Чтобы не пропустить начало продаж новинок в сфере гейминга — игр, оборудования, других обновлений, 59% участников опроса специально ставят уведомления.

Эксперты по кибербезопасности напоминают, что распродажи — время больших возможностей не только для покупателей, но и для злоумышленников. В такие периоды на просторах интернета можно встретить массу щедрых, но не всегда реальных предложений. Мошенники могут создавать поддельные сайты, имитировать страницы популярных магазинов, их аккаунты в соцсетях и приложения, чтобы выманить личную информацию пользователей и данные банковских карт. Наиболее высоки риски для тех, кто склонен совершать спонтанные покупки для гейминга. Таких, по данным опроса «Лаборатории Касперского», 35%.

«В периоды распродаж интернет-магазины анонсируют много заманчивых акций, этим могут воспользоваться и злоумышленники. Они тоже привлекают внимание пользователей якобы выгодными предложениями. Для защиты от их ловушек мы рекомендуем установить на все устройства надежное защитное решение. Например, наш продукт Kaspersky Premium предупреждает, если человек пытается перейти на фишинговый или скам-ресурс», — сказал Леонид Безвершенко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы безопасно совершать онлайн-покупки, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, а также проверять, действительно ли компания проводит ту или иную акцию; не сообщать посторонним коды из СМС или push-уведомлений; не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем, мессенджеров и СМС; обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке и проверять, не отличается ли оно от настоящего (насторожиться нужно, даже если отличие заключается только в одном символе), для безопасности лучше самостоятельно вводить URL нужного сайта в адресной строке; если возникли сомнения по поводу сайта онлайн-магазина, лучше проверить его домен с помощью WHOIS-сервисов (их легко можно найти в интернете): если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо — это повод насторожиться; использовать надежные уникальные пароли для каждой учетной записи, они должны содержать не менее 12 знаков — заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы; генерировать пароли и хранить их лучше с помощью специального менеджера паролей, например Kaspersky Password Manager.

* Исследование было проведено Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» в октябре-ноябре 2023 года по всему миру. В России было опрошено 500 респондентов.