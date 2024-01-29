«МегаФон» прокачал сеть LTE на острове Сахалин

Шестнадцать поселков Сахалинской области теперь на связи с высокоскоростным мобильным интернетом. «МегаФон» провел масштабную модернизацию телекоммуникационного оборудования и значительно улучшил качество связи для жителей и гостей региона, а также подключил новые локации к сети 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры запустили дополнительные низкочастотные слои в населенных пунктах 18 городских округов Сахалина. Благодаря этим работам стало возможным более стабильное LTE-соединение, а покрытие мобильной связью расширилось еще на 16 поселков острова – связь 4G здесь появилась впервые.

Модернизация сети значительно улучшила доступ к интернету на открытой местности и внутри зданий, таких как школы, поликлиники, магазины, гостиницы. Теперь большее количество абонентов может без проблем выходить в интернет, общаться в мессенджерах, делать покупки и использовать необходимые приложения, не теряя качества и скорости соединения.

Кроме того, больше абонентов оператора на Сахалине могут использовать технологию VoLTE, позволяющую одновременно разговаривать по телефону и выходить в интернет при высоком качестве сигнала.

Обновление сети оператора также существенно улучшило качество мобильной связи в популярных туристических местах. Путешественники сейчас могут легко делиться снимками сахалинских пейзажей в социальных сетях, загружать туристические карты и получать дополнительную информацию о достопримечательностях острова.

«Мы модернизируем существующую инфраструктуру связи опираясь на данные анализа абонентской активности. Это помогает определить места, где требуются улучшения для максимального количества пользователей. Расширение сети 4G дает возможность жителям городов и сельских населенных пунктов равные цифровые возможности, а также делает путешествия по региону безопаснее и комфортнее. Туристы теперь могут оставаться на связи с родными, получать уведомления о чрезвычайных ситуациях и обращаться за помощью при необходимости», - отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

Популярность мобильной связи на Сахалине растет из года в год. К декабрю 2023 г. абонентский трафик в регионе увеличился на 45% по сравнению с началом 2023 г., а продолжительность телефонных разговоров возросла на 19%.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.