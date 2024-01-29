МТС разогнала LTE в Усть-Куте

МТС сообщает об усилении покрытия сети LTE в городе Усть-Кут Иркутской области. За счет модернизации телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в промышленном городе на севере Приангарья увеличилась в среднем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили емкость мобильной сети на территории всего Усть-Кута. Новая скорость и улучшенное качество связи теперь доступны для более чем 40 тыс. горожан и десятков тысяч вахтовых сотрудников нефтегазовых компаний, которые прибывают в Усть-Кут транзитом перед отбытием на месторождения. Ускоренный интернет стал заметен во всех районах с многоквартирными жилыми домами, в местах проведения массовых мероприятий, а также вблизи построенного Завода полимеров. Более комфортно использовать мобильный интернет стало и в помещениях – в торговых центрах, школах, сузах, кинотеатре, больницах.

Усть-Кут является крупнейшим в Восточной Сибири центром Осетрово-Ленского транспортного узла, где пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Ускоренный интернет стал доступен также около речного порта Осетрово на реке Лене, на железнодорожной станции, аэропорту.

«Усть-Кут расположен в 500 километрах севернее Иркутска и сегодня считается негласной «столицей вахты для нефтяников и газовиков» в Приангарье. Ежегодно город принимает десятки тысяч вахтовиков и чтобы горожанам и приезжим не было «тесно», мы расширили емкость сети, тем самым увеличили скорость LTE. Все эти меры делают более комфортным использование современных цифровых сервисов, в том числе сервисами экосистемы МТС», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.