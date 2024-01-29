МТС в Приморье проложила «цифровую дорожку» к ущелью Дарданеллы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Бровничи в Партизанском городском округе. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили более 100 местных жителей и тысячи туристов, отправляющихся к ущелью Дарданеллы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь жители небольшого села смогут пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы МТС: быстро загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Высокоскоростной интернет позволит также использовать навигационные и поисковые приложения многочисленным туристам, посещающим Бровничи, чтобы отправиться к ущелью Дарданеллы. Это популярный в любое время года туристический маршрут для пеших походов. Особенно живописно ущелье Дарданеллы в период весеннего цветения рододендрона и во время осеннего разноцветья. Однако активные путешественники в Приморье ходят в горы в любой сезон, в том числе и зимой. Высокоскоростной интернет поможет повысить безопасность таких экстремальных походов.

«Бровничи стали очередной точкой на карте Приморья, где МТС улучшила качество сети и обеспечила доступ жителей к самым современным цифровым сервисам. Туристический потенциал местности также имеет большое значение - зачастую именно малые населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Так, ранее высокоскоростной интернет появился в Тигровом, Каменушке и еще 30 малых населенных пунктах. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам безопасно путешествовать и комфортно пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.