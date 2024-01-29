МТС запустила LTE в селе Малый Куналей

МТС объявляет о запуске высокоскоростного мобильного интернета в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии. Благодаря проведенным работам доступ к LTE-сети получили более полутора тысяч сельчан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового телеком-оборудования местные жители могут пользоваться мобильным интернетом МТС на высокой скорости. Сеть 4G покрывает всю территорию жилых улиц и социально-значимых объектов, в частности Дом культуры «Колос», Мало-Куналейскую школу, медпункт, котельную, спортплощадку, детский сад, почтовое отделение. Высокоскоростной интернет стал доступен около автозаправочной станции, а также на площади, где расположен мемориал воинам-землякам, около Владимирской церкви и вдоль берега реки Хилок.

«Мы продолжаем планомерно открывать доступ к высокоскоростному интернету жителям небольших населенных пунктов. Теперь селяне могут использовать все цифровые сервисы, в том числе дистанционно записываться на прием в поликлинику в райцентре или подавать заявки на получение социальных выплат, пользоваться банковскими приложениями, общаться с близкими по видеосвязи, слушать музыку и смотреть фильмы в HD-качестве онлайн», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.