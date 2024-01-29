Почти 100% авторизаций на «Авито» проходят с использованием функции «Безопасный вход»

За прошедший год число пользователей «Авито», в профилях которых подключена двухфакторная аутентификация с использованием кода из sms или пуш-уведомления («Безопасный вход»), выросло в два раза и составило 60% от общего числа. При этом 98% авторизаций на платформе проходит по безопасному сценарию: с проверкой, или с уже ранее проверенных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Безопасный вход» на «Авито» был запущен в конце 2021 г. Использование функции помогает дополнительно повысить защиту аккаунта, при этом не осложняя вход на платформу — ввести код подтверждения нужно только один раз с каждого нового устройства.

Подключить «Безопасный вход» можно в настройках профиля. При включении указанный в личном кабинете номер будет проверен на актуальность. Если пользователь указал несколько номеров, для идентификации можно будет использовать любой из них.

«Наши пользователи активно используют инструменты безопасности — встроенные инструменты коммуникаций, “Безопасный вход”, возможности проверки подлинности профиля. Мы стремимся создать привычку безопасного поведения в цифровой среде и в офлайне. И для этого не только развиваем технологии безопасности, но и постоянно рассказываем о том, как они работают, и почему важно их использовать. Эта комплексная работа позволила нам повысить уровень безопасности на платформе в 65 раз за последние три года», — сказала Наталья Юматова, директор по продукту в департаменте доверия и безопасности «Авито».

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«Авито» — популярная онлайн-платформа объявлений. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: товары, авто, работа, услуги, недвижимость. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с доставкой. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 180 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений.