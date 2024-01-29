В России запустился первый рублевый NFT-маркетплейс

Российским пользователям больше не нужна криптовалюта для совершения сделок с NFT. Отечественная платформа kefirium.ru позволяет осуществлять покупку и продажу цифровых активов в виде невзаимозаменяемых токенов с помощью обычной рублёвой банковской карты.

Российский NFT-маркетплейс разработан с учётом опыта лучших зарубежных аналогов, но при этом адаптирован для пользователей, не имеющих опыта в криптовалютной сфере. Например, покупка NFT возможна как по децентрализованному протоколу, с подключением блокчейн-кошелька MetaMask, так и централизованным способом на внутренний аккаунт платформы. При этом иметь блокчейн-кошелёк совершенно необязательно.

В настоящее время kefirium.ru полностью интегрирован с популярным блокчейном Polygon, но в дальнейшем разработчики планируют подключать и другие блокчейны, включая Ethereum и TON.

Kefirium.ru – это полностью российский продукт, а значит ему не грозят блокировки. Тем не менее, продавать и покупать на площадке можно любые NFT, в том числе и выпускаемые иностранными эмитентами.

На Кефириуме все расчеты производятся в рублях с помощью банковской карты. Оплата NFT теперь ничем не отличается от оплаты товаров на любом другом маркетплейсе товаров и услуг.

«В России есть большое количество людей, которые знают об NFT и имеют интерес к технологии, но не имеют возможности, знаний и желания взаимодействовать с криптовалютой. Возможность купить NFT с помощью карты снимает все ограничения. Не нужно быть держателем криптовалюты, не нужно знать английский, чтобы торговать на зарубежных маркетплейсах, все стало просто, понятно и доступно», – прокомментировал co-founder маркетплейса Арсений Эпельбаум.

Kefirium.ru является долгожданным решением для цифровых художников, лидеров мнений и брендов, работающих с российской аудиторией. Выпуск и распространение собственных NFT-коллекций уже давно является общемировой практикой, которая позволяет монетизировать свою медийность без вреда для лояльности своей аудитории.

Расчёты в рублях – это не только упрощение взаимодействия с NFT для физических лиц. Теперь и юридические лица могут совершенно легально взаимодействовать с NFT – покупать, продавать, дарить, держать на балансе и т.д. Платформа kefirium.ru выводит NFT из серой зоны и устраняет главное препятствие для массового принятия технологии.

В честь запуска, маркетплейс выпустил первую собственную официальную коллекцию NFT – «Крипто Кефириус». Героем коллекции стал маскот бренда – кот по кличке Кефириус. На момент написания данного материала все 256 токенов из коллекции распроданы, а их цена выросла более чем в 10 раз. Спрос на коллекцию обусловлен ограниченным предложением и так называемой утилитарностью, – возможностью использования NFT «Крипто Кефириуса» внутри маркетплейса: владельцы не платят комиссию маркетплейса и имеют доступ к закрытой информации о площадке и ее будущих релизах.

В первом квартале 2024 года маркетплейс планирует выпустить ещё одну официальную NFT-коллекцию. В её основе геймифицированная механика стейкинга, за счёт которой пользователи смогут зарабатывать «кефир» – баллы лояльности маркетплейса. «Кефиром» можно будет оплачивать рекламу на площадке, продавать его другим пользователям, а также участвовать в розыгрышах ценных NFT и других призов.

Дату дропа (распродажи) обещают объявить в ближайшее время в телеграм-канале площадки: https://t.me/kefiriumru_nft

Предполагается, что принять участие в дропе на льготных условиях смогут все подписчики канала, а цена токенов будет максимально доступной.