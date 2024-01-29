Российский ИТ-стартап Sellty выходит на рынок Узбекистана

Российский разработчик платформы для создания B2B-интернет-магазина Sellty продолжает экспансию на рынок СНГ. В январе 2024 г. компания объявила о выходе в Узбекистан. Новый продукт позволит узбекистанским оптовым компаниям внедрить цифровые инструменты, необходимые для ускоренной автоматизации и быстрого запуска B2B-продаж. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Регион для экспансии Sellty выбран не случайно. В стране уже несколько лет развивается тренд на цифровизацию. Запущена стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», в рамках которой ИКТ внедряются во все отрасли, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. По мнению аналитиков Sellty, бизнес в республике уже готов к внедрению современных технологических решений и может быть заинтересован в инструментах для автоматизации оптовых продаж.

Тем более, число B2B-компаний в стране быстро увеличивается. Так, по состоянию на 1 января 2023 г. общее количество действующих предприятий и организаций перешагнуло планку в 592 тыс. — темпы роста за год составили 112%. Кроме того, в январе-сентябре 2023 г. вырос объем производства промышленной продукции малого предпринимательства. Он составил 119 088,5 млрд сум, что на 15,5% больше, чем в январе-сентябре 2022 г. Все эти игроки рынка потенциально заинтересованы в развитии своей ИТ-инфраструктуры и масштабировании B2B-продаж.

Ранее команда Sellty уже вышла на рынок Казахстана и отмечает стремительно растущую потребность локальных производителей в ИТ-инструментах для оптимизации процесса B2B-продаж — в том числе в системах управления сбытом, B2B-порталах и маркетплейсах. Особым спросом пользуются облачные решения, которые позволяют стартовать проект без капитальных затрат. В компании рассчитывают повторить успех в Узбекистане.

Sellty — российский облачный сервис, при помощи которого бизнес любого масштаба может развернуть B2B-портал и стартовать онлайн-продажи. Пользователь без продвинутых навыков программирования может за пару часов развернуть витрину товаров, сформировать индивидуальные ценовые предложения для конкретных юрлиц, а также настроить процессы управления заказами, интеграцию с учетными системами и документооборот с клиентами.

Компаниям в Узбекистане будут доступны возможности автоматической загрузки товарных позиций на витрины, управления группами и категориями товаров, ведения индивидуальных ценовых соглашений с контрагентами, а также функциональность мультискладов, интеграция с «1С» и многие другие инструменты. Все эти возможности позволят сократить затраты времени на ручную обработку заказов и освободить ресурсы сотрудников для индивидуальной работы с клиентами.

Систему кастомизировали под потребности локальных бизнес-пользователей. В сервис была добавлена возможность взаиморасчетов в национальной валюте — в сумах.

«Выход в Узбекистан — важная веха на пути развития нашего продукта. Экономика республики стремительно развивается, на рынок выходят не только местные, но и российские компании, которые продолжают работать за рубежом и активно торговать в странах СНГ. Поэтому мы видим большие перспективы для развития здесь. По опыту наших клиентов из России и Казахстана, внедрение Sellty способно увеличить в среднем на 20% — выручку, средний чек — на 10%, а количество заказов от одного клиента — на 25%. Уверены, что подобные результаты достижимы и для компаний в Узбекистане», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

В 2024 г. Sellty продолжит развивать продукт и наращивать свое присутствие за рубежом. В планах компании — развитие рекомендательной системы на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, а также выход на рынок Азербайджана.

***

Sellty — российская облачная система, которая позволяет бизнесу за пару часов создать витрину товаров B2B-интернет-магазина, настроить интеграцию с «1С» и начать продавать без привлечения сторонних разработчиков.