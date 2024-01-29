«T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта

«Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители «T1».

«Бургер Кинг» активно развивает дистанционные форматы взаимодействия с клиентами в цифровых каналах, фокусируясь на постоянном улучшении приложений для пользователей и создании новых продуктов. Размещение информационных систем в виртуальной среде «T1 Cloud» позволяет компании быстрее масштабировать бизнес и улучшить качество предоставляемых онлайн-сервисов, сокращая время и затраты на организацию собственной инфраструктуры.

Высокая производительность облака «T1 Cloud» дает возможность «Бургер Кинг» ускорить время отклика всех приложений и систем, связанных с обслуживанием клиентов, и сократить время обработки онлайн-запросов пользователей. Даже в период пиковых нагрузок отказоустойчивая облачная инфраструктура обеспечивает бесперебойность работы сервисов сети ресторанов. Кроме этого, компания может эффективно решать задачи по хранению и управлению большими объемами данных и на основе данных аналитики в дальнейшем выстраивать персонализированную коммуникацию с потребителями, улучшая клиентский опыт.

Возможность гибкого масштабирования вычислительных ресурсов позволяет «Бургер Кинг» ускорять процесс внутренних разработок — в короткие сроки и с минимальными затратами запускать новые цифровые продукты для пользователей. В зависимости от текущих потребностей компания может регулировать объем потребляемых вычислительных мощностей по мере необходимости.

Сертификация по стандартам PCI DSS подтверждает соответствие инфраструктуры «Т1 Cloud» международным требованиям безопасности платежных данных клиентов при совершении ими онлайн-транзакций.

«Облако "T1 Cloud" обеспечивает "Бургер Кинг" гибкой и развитой с точки зрения функциональности инфраструктурой, и целым набором готовых сервисов для эффективного управления процессами и развития бизнеса компании в digital-каналах. Благодаря отказоустойчивости и надежности нашей платформы приложения компании стабильно работают, а услуги доступны клиентам круглосуточно при любых нагрузках. "Бургер Кинг" имеет возможность быстро получать нужные мощности по мере роста потребностей, что ускоряет time-to-time market и запуск новых проектов», — сказал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «T1 Cloud».

«Компания "Бургер Кинг" уже много лет фокусируется на развитии цифровых форматов коммуникации с нашими клиентами и на сегодняшний день существенная доля продаж приходится именно на digital-каналы. Перенос части инфраструктуры в облако "T1 Cloud" позволил нам повысить надежность и доступность систем, отвечающих за клиентский сервис. Компания получила готовое решение, которое обеспечивает непрерывность работы бизнес-приложений с требуемым уровнем производительности. Благодаря этому инженеры могут перенаправить ресурсы на решение более сложных задач — например, создание новых продуктов. В будущем мы планируем продолжать использовать облачные сервисы провайдера в процессах разработки, повышения качества обслуживания и улучшения клиентского опыта», — сказал Роман Бугрий, руководитель облачной инфраструктуры «Бургер Кинг».

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«Т1 Cloud» — российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет широкий портфель популярных облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал свой продуктовый портфель под меняющиеся запросы рынка и теперь предлагает целый набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В него входят система резервного копирования от «Киберпротект», операционная система Astra Linux, сервис «Т1 Диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.

«Т1» — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 Интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков «Т1» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.