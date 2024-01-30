CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Количество клиентов платформы Russ Online выросло по итогам 2023 года

По итогам 2023 г. количество self-service-клиентов платформы Russ Online выросло в три раза, при этом их бюджеты выросли почти пятикратно. Компания продолжает развивать платформу, совершенствуя личный кабинет и его возможности для рекламодателей. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Количество рекламного инвентаря на платформе за год увеличилось в 3,5 раза до 2,2 тыс. экранов. Платформа Russ Online позволяет самостоятельно размещать наружную и транзитную цифровую рекламу с помощью онлайн-кабинета. Кроме self-service-клиентов, использующих онлайн-кабинет, к платформе подключено более десяти DSP, через которые клиенты рекламных агентств могут размещать рекламу на цифровых экранах сети Russ.

Платформа Russ Online позволяет использовать как традиционную аукционную модель закупки по стандарту RTB, в которой пользователь выбирает конкретные экраны, так и предлагает алгоритмы размещения, максимизирующие охват населения города и равномерно задействующие все доступные рекламные поверхности.

«Мы постоянно совершенствуем нашу платформу, добавляем новые удобные и эффективные модели закупки рекламы, которые позволяют рекламодателям решать самый широкий спектр задач. Помимо самостоятельной закупки рекламы, рекламодатели в личном кабинете могут также получать актуальную информацию по активным кампаниям, в том числе и на статичном инвентаре – смотреть и выгружать фотоотчеты, отслеживать статусы движения и монтажей постеров», – отметил директор по цифровым продуктам группы Russ Вячеслав Кан.

Современные модели закупки внесли изменения в привычные подходы к размещению наружной рекламы: сократилось время запуска кампании, может быстро меняться и география размещения, и рекламные макеты, появилась гибкость в настройках периодов времени показа рекламы. Для малого бизнеса это также низкий порог входа в рекламный сегмент, когда он может автоматически купить даже единичный экран, находящийся поблизости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Безопасность пользователей Chrome – пустой звук. Microsoft, не стесняясь, крадет все их секреты. Опрос

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Россиян отлучают от Ozon и Wildberries. Власти делают все, чтобы забирать покупки было далеко и неудобно

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще