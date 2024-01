Компания «Антиплагиат» добавила в систему более 5,5 млн новых документов для поиска заимствований на других языках

Компания «Антиплагиат» и международная инженерная ассоциация IEEE заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в поисковой системе «Антиплагиат» появились документы международной инженерной ассоциации IEEE. В коллекцию вошло более 5,5 млн документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated) – крупнейшее в мире профессиональное научное объединение в области технологий и инженерии. IEEE спонсирует почти 2000 ежегодных конференций и мероприятий по всему миру (95 стран), осуществляет помощь в подборе передового контента для технических областей, интересных в рамках стандарта IEEE. При проведении конференций IEEE сотрудничает и спонсирует 1300 не-IEEE организаций во всем мире, привлекая около 500 тыс. участников конференций. Издается более 1500 материалов конференций через Xplore IEEE.

Коллекция документов, к которой приобретена лицензия на доступ, содержит электронные экземпляры 210 журналов (начало архива с 1860 г. по настоящее время) и более 4500 материалов конференций за период с 1998 г. до наших дней.

Поскольку повышение количества международных документов в индексе системы «Антиплагиат» ведет к повышению качества поиска, дополнительный модуль поиска заимствований по базам IEEE позволит высшим учебным заведениям, научно-исследовательским организациям и издательствам быть уверенными в полученном результате, поможет поддерживать высокий стандарт выпускаемых работ и публикаций.

Некорректные заимствования или некорректные переводные заимствования в публикациях связаны с ненужными репутационными рисками для организации. Повышение качества поиска – это всегда еще один шаг на пути минимизации таких рисков.

В январе 2024 г. проверка по документам коллекции IEEE доступна пользователям системы «Антиплагиат» на всех ее версиях, включая версию системы для частных пользователей на тарифе FULL.

Компания «Антиплагиат» — разработчик технологии по обнаружению заимствований в научных и учебных работах. Среди последних разработок — создание алгоритма по обнаружению фрагментов текстов, созданных при помощи искусственного интеллекта.