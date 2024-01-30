Россия пользуется «Ростелекомом»: провайдер ускорил интернет у многодетной семьи в Пермском крае

«Ростелеком» повысил скорость интернета и подключил онлайн-кинотеатр для многодетной семьи Матвеевых из Краснокамска Пермского края. В январе у них родилась дочка, которую родители патриотично назвали Россия. Взрослые считают, что ребенок с таким именем будет всегда добиваться своего. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Семья Матвеевых уже давно пользуется услугами компании «Ростелеком». С появлением малыша взрослые и дети стали больше проводить времени дома. Прежний тариф перестал устраивать многодетную семью. Проанализировав все их запросы, связисты в подарок увеличили Матвеевым скорость интернета более чем в два раза, подключили интерактивный онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома» с пакетом «Кино». Сейчас многодетная семья с новым тарифом может смотреть более 172 каналов и 25 000 фильмов и сериалов для взрослых и детей.

Сергей Матвеев, глава семьи: «Девочка Россия — это третий ребенок у нас в семье. Мы уже воспитываем Машу, которой 10, и Эвелину, ей всего пять лет. Старшая дочь ходит в школу, и быстрый интернет, конечно, необходим для выполнения домашнего задания. Младшая просто любит смотреть мультики. Сейчас скорость интернета повысилась. Дочки рады. Ну а мы с женой любим смотреть фильмы. Раньше нам были доступны только телевизионные каналы, после того как специалисты “Ростелекома” поменяли нам тариф, мы можем смотреть не только ТВ-каналы, но и фильмы и сериалы».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «В настоящее время доступ к информации и образованию через интернет становится все более актуальным. Для того чтобы сделать связь еще доступнее, компания постоянно строит новые оптические линии в регионе. В 2023 г. связисты протянули 630 км оптики в Прикамье. Кроме того, “Ростелеком” совершенствует свои услуги, оперативно отвечая на вызовы со стороны клиентов, модифицируя тарифы. Переключиться на более интересные условия можно в личном кабинете на нашем официальном сайте, либо там же в разделе “Помощь”».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор «Tele2 Россия» обслуживает более 46,6 млн абонентов.