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Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья

Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья. Подключив её, каждый месяц в личном кабинете платформы жилец будет видеть напоминание об оплате, а хозяин жилья — статус платежа. При оплате аренды картой «Сбера» жилец получает баллы «СберСпасибо», при оплате картой другого банкакешбэк.

Если пользователи договорились проводить платежи через «Домклик», то хозяин получит финансовую защиту аренды. Например, если жилец не сможет оплатить аренду в установленный день, «Домклик» компенсирует задержку, и хозяин получит деньги вовремя. Также в финансовую защиту включено страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков, за которое хозяин ничего не платит.

Подключить онлайн-платформу проведения платежей можно при подписании договора аренды — для этого собственнику достаточно указать реквизиты получения средств.

В услугу «Домклик Аренда» также входит: создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках; приём звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы; проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя; управление календарём показов: согласование удобного времени и переносов; полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учётом основных рисков; личный кабинет, в котором собственник может онлайн решать ключевые вопросы: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.

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