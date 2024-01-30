Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья

Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья. Подключив её, каждый месяц в личном кабинете платформы жилец будет видеть напоминание об оплате, а хозяин жилья — статус платежа. При оплате аренды картой «Сбера» жилец получает баллы «СберСпасибо», при оплате картой другого банка — кешбэк.

Если пользователи договорились проводить платежи через «Домклик», то хозяин получит финансовую защиту аренды. Например, если жилец не сможет оплатить аренду в установленный день, «Домклик» компенсирует задержку, и хозяин получит деньги вовремя. Также в финансовую защиту включено страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков, за которое хозяин ничего не платит.

Подключить онлайн-платформу проведения платежей можно при подписании договора аренды — для этого собственнику достаточно указать реквизиты получения средств.

В услугу «Домклик Аренда» также входит: создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках; приём звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы; проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя; управление календарём показов: согласование удобного времени и переносов; полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учётом основных рисков; личный кабинет, в котором собственник может онлайн решать ключевые вопросы: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.