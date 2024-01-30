Татарстанцы вошли в топ-5 самых активных путешественников

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала на базе обезличенных данных МТС поездки россиян по стране в 2023 г. Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству путешественников. В целом турпоток в России вырос на 10% в сравнение с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС Travel посчитали, что в среднем поездки по стране длились четыре дня. Более половины россиян, активных путешественников, живут в 10 регионах России. Свыше 3% от числа всех внутренних туристов составляют жители Татарстана. Это пятый показатель среди всех регионов России.

Самые активные путешественники: Москва – 21,51%, Санкт-Петербург – 6,53%, Краснодарский край – 6,33%, Ростовская область – 3,26%, Республика Татарстан – 3,12%, Свердловская область – 2,99%, Новосибирская область – 2,55%, Челябинская область – 2,08%, Самарская область – 2,04%, Ханты-Мансийский автономный округ – 2,03%.

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край также возглавляют и рейтинг самых привлекательных для туризма регионов. Пятый в списке Татарстан аккумулирует 2,5% всего внутреннего турпотока. По мнению экспертов МТС Travel, Ростовская и Воронежская области попали в рейтинг популярных и обогнали республику, в том числе, как регионы, являющиеся транзитными точками маршрутов к Черному морю и Кавказским горам.

Топ направлений внутреннего туризма в 2023 г,, доля от всех поездок по России в 2023 г: Москва и Московская область – 9,5%, Краснодарский край – 9%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 5%, Ростовская область – 4,5%, Воронежская область – 3%, Республика Татарстан – 2,5%.

По данным исследования, сильнее всего в 2023 г. интерес путешественников проявился к регионам Северного Кавказа. Наибольший рост турпотока продемонстрировал Дагестан, в этот регион в 2023 г. россияне совершили на 37% больше поездок, чем годом ранее. На втором месте по приросту турпотока в 2023 г. Северная Осетия – число поездок туда выросло на треть год к году. Топ-3 быстрорастущих регионов замыкает Ставропольский край – динамика поездок в этот регион в 2023 г. составила 27%.

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно. Не учитывались поездки менее чем с одной и более чем с 14 ночевками с целью исключить короткие и не туристические визиты, также исключались частотные поездки в один и тот же регион. Учитывались только поездки за пределы региона постоянного проживания.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.