«Автокод Профи» запустил проверку автовладельца

Пользователи «Автокод Профи» теперь могут проверять не только историю автомобилей. Сервис запустил новую функцию — проверку автовладельца. Проверять продавцов авто можно в мобильном приложении и на сайте. Об этом CNews сообщили представители Союза профессионалов авторынка (СПА).

После недобросовестного продавца ваш клиент рискует не поставить авто на учет в ГИБДД, сделка купли-продажи может быть оспорена с изъятием автомобиля.

Возможными причинами могут стать непогашенные кредиты, неоплаченные алименты, налоги, задолженности по коммунальным услугам продавца, совершение сделки по фальшивому или просроченному паспорту, розыск или банкротство владельца.

«Проверка автовладельца — актуальная тема, особенно в наше нестабильное время. Как гласит русская поговорка: "Доверяй да проверяй". Проверку сделать важно, чтобы обезопасить себя от невыгодной сделки. Человеку, который проверил автовладельца, будет спокойно за автомобиль и покупателя, — сказал продакт-менеджер «Автокод Профи» Владислав Савелов. — Это особенно актуально для автоподборщиков, потому что репутация для них превыше всего. Если возникнет любая юридическая проблема, об этом станет известно и поток клиентов иссякнет».

Отчет о проверке автовладельца содержит данные из официальный источников: ФССП; Картотека государственно-арбитражных дел; База росфинмониторинга; Федеральная нотариальная палата; Налоговая служба; Судебные приставы; База розыска МВД; Государственная система гос платежа; База ГИБДД и др.

«Я всегда сопровождаю своих клиентов в ГИБДД. Будет неловко, если машину не поставят на учет из-за недобросовестного продавца, — сказал руководитель «Союза профессионалов авторынка», перекуп и автоподборщик Вадим Адиев. — Получится так, что якобы я не досмотрел и не учел этот момент. Поэтому я частенько проверяю автовладельцев. Не раз слышал истории про продавцов с просроченными задолженностями и запрет на регистрационные действия на авто, которые накладывали судебные приставы. Или, как вариант, поддельный паспорт продавца. Вероятно, что ваша сделка после такого будет признана недействительной. Поэтому очень важно заблаговременно проверять автовладельцев в сервисе "Автокод Профи". Пробив собственника машины один раз, вы создаете спокойное и беспроблемное будущее».

Эксперты рекомендуют всем профессионалам авторынка ответственно подходить к моменту покупки авто и заблаговременно проверять владельцев машин. Это поможет сэкономить вам деньги, время и сохранить нервы.