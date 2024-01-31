CloudMTS поддерживает новых клиентов грантами до 500 тыс. руб.

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии, либо желающих масштабировать их использование. Новые клиенты провайдера могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тыс. руб. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.

«Облачные сервисы позволяют компаниям избежать капитальных вложений в инфраструктуру при старте новых или масштабировании уже действующих проектов. Предприятиям не требуется закупать сервера, разворачивать для них специально оборудованные помещения и поддерживать их работоспособность. Все это делает облачный провайдер. Поэтому спрос на виртуальную инфраструктуру растет каждый год. К нам приходят компании, которые никогда до этого не пользовались облачными сервисами. Для облегчения их перехода в виртуальную инфраструктуру мы запустили грантовую программу для новых клиентов. Она позволяет компаниям без вложения дополнительных средств оценить удобство облачных сервисов и возможность их использования в собственных бизнес-процессах. В среднем каждый третий участник грантовых программ CloudMTS заключает контракт с провайдером на дальнейшее использование сервисов», — сказала руководитель центра развития и сопровождения клиентов CloudMTS Карина Качинская.