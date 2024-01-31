ИИ будет рекомендовать сопутствующие товары в B2B онлайн-магазинах

На платформе для запуска B2B интернет-магазина Sellty стала доступна функция рекомендации сопутствующих товаров. Подборки формируются с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Оптовые продавцы получили инструмент, который раньше был доступен только в B2C-сегменте. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

С помощью российского облачного сервиса Sellty оптовые продавцы могут всего за пару часов развернуть онлайн-витрину товаров и запустить интернет-продажи. Система быстро развивается, и в 2023 г. благодаря гранту на разработку от Фонда содействия инновациям (ФСИ) началось внедрение в сервис рекомендательной модели на базе ИИ. В январе 2024 г. в Sellty объявили о завершении первого этапа проекта. Теперь пользователи сервиса, вне зависимости от масштаба бизнеса и текущего объема продаж, смогут предлагать клиентам сопутствующие товары и совершать допродажи.

Первоначальную настройку подборки сопутствующих товаров можно выполнить из панели администратора. Для этого нужно добавить в панель управления Sellty карточки товаров, а также синхронизировать их с другими товарными позициями. Дальше модель данных на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения сможет самостоятельно анализировать заданные рекомендации и видоизменять подборку товаров в зависимости от предпочтений конкретного покупателя. Это поможет бизнесу увеличить средний чек, а также повысить конверсию в покупки.

В Sellty отмечают, что персонализированные рекомендации сопутствующих товаров обладают большим коммерческим потенциалом. Это важная часть сбытовой воронки, которая давно стала привычной в сегменте B2C, но только начала проникать в сегмент B2B. Потребность в этой функциональности уже сформировалась у большинства компаний, специализирующихся на корпоративных продажах. Грант ФСИ позволил быстрее приступить к реализации этой задачи.

«В среднем проект внедрения технологий искусственного интеллекта в коммерческой компании стартует от 10 млн руб. Такой бюджет недоступен для большинства игроков из сегментов среднего и малого бизнеса. Sellty — единственная в России платформа, которая дает возможность бизнес-клиентам любого масштаба внедрить передовые технологии в оптовые продажи без серьезных затрат. Оплачивается только подписка. Мы благодарны, что в ФСИ оценили потенциал нашего сервиса и поддержали нас в разработке продукта, который совершает эволюционный скачок на рынке B2B-продаж», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

Развитие Sellty продолжается. В планах компании — расширение рекомендательной модели инструментом прогнозирования спроса. Разработчик планирует выпустить ее на рынок в I квартале 2024 г.

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Sellty — российская облачная система, которая позволяет бизнесу за пару часов создать витрину товаров B2B-интернет-магазина, настроить интеграцию с «1С» и начать продавать без привлечения сторонних разработчиков.