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Интерес петербуржцев к онлайн-шопингу с начала января вырос на 93%

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января 2024 г. трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января 2024 г. Трафик в это время почти на 28% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года петербуржцы интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился практически в 1,5 раза.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у «Мегамаркета», трафик на него в январе вырос более чем в 20 раз. Интерес петербуржцев к Ozon повысился более чем в 2,5 раза, к Wildberries – 1,7 раза. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 84%.

«Мы видим, как резко растет интернет-трафик на маркетплейсах в январе: этот тренд начинается в новогодние праздники и продолжается практически весь месяц. Для комфортного онлайн-шопинга со смартфона необходим быстрый мобильный интернет, чтобы даже во время пиковых нагрузок можно было быстро найти нужный товар. Поэтому наши инженеры постоянно строят новые и модернизируют существующее объекты связи. Только в декабре 2023 г. в Петербурге и Ленинградской области мы провели работы более чем на 60 базовых станциях, увеличив скорость интернета и емкость сети», – сказал Максим Токаренко, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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