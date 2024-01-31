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Кузбасские сельчане догоняют городских абонентов по интернет-трафику

«Ростелеком» подвел итоги сетевой активности пользователей в 28 малых населенных пунктах, где в прошлом году впервые появились 4G и голосовая связь по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). По данным компании, новые абоненты в 2023 г. скачали порядка 300 ТБ данных и проговорили почти 8,5 тыс. минут. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Самыми продвинутыми оказались жители поселка Пушкино Новокузнецкого муниципального округа. После появления единственной вышки связи 4G активность на смартфонах у местных абонентов стала расти. Сегодня весь поселок прокачивает сеть «Ростелекома» в среднем на 4,5 ТБ данных ежемесячно.

В тройку онлайн-лидеров также попали жители деревень Морковкино Яшкинского муниципального округа и Пинигино Топкинского муниципального округа. Здесь абоненты генерируют в сети по 3 ТБ мобильного трафика каждый месяц.

«Объем передачи данных в малых населенных пунктах с новым покрытием 4G уже сравним с городскими показателям. В среднем один сельчанин скачивает от 10 до 23 ГБ в месяц. Этого вполне достаточно, чтобы активно пользоваться мессенджерами, видеозвонками, государственными и банковскими услугами, загружать образовательный и развлекательный контент. Рост мобильного трафика в сетях «Ростелекома» означает, что интернет в деревнях и селах уже стал важной составляющей для жителей, а значит программа УЦН 2.0 выполняет свою главную цель – устраняет цифровое неравенство и повышает качество жизни», - сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

В рамках федеральной программы инженеры «Ростелекома» вместе с интернетом запускают и голосовую связь. По данным оператора, самыми «разговорчивыми» в 2023 г. стали абоненты из Пинигино Топкинского муниципального округа. В среднем вся деревня общается по телефону более 1000 минут в месяц. Голосовые вызовы 2G уступают коммуникациям в онлайне: большинство сельчан сегодня предпочитают мессенджеры услугам мобильной телефонии.

Программа УЦН 2.0 реализуется по всей стране, в том числе и в Кузбассе. С 2021 г. базовые станции с голосовыми сервисами и скоростным интернетом 4G работают в 63 малых населенных пунктах региона. В 2024 г. «Ростелеком» продолжит строительство объектов связи там, где эти услуги пока не доступны.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.

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