«МегаФон» пришел еще в более чем 20 населенных пунктов Белгородской области

Специалисты оператора запустили сеть 4G в 21 поселении региона. Еще более 5 тыс. сельчан получили доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет — VoLTE. Реализация проекта прошла в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Быстрая передача данных и качественная связь «МегаФона» пришли в деревни Вериговка и Аркатово, хутор Леоновка Валуйского городского округа; в села Белый Колодец, Фощеватое, Сетное и Клинове Корочанского района, в Введенскую Готню и село Трефиловка Ракитянского района. Телеком-услуги стали доступны и в селах Барсучье, Лозовое и Ефремовку Ровеньского района, Озерово, Черкасское, Верхний Ольшанец, Триречное, Сажное и Калинино Яковлевского района.

В местах, где были проведены технические мероприятия, средние скорости мобильного интернета достигают 20 Мбит/с.

«Новое телеком-оборудование обеспечило еще более 5 тыс. жителей качественной мобильной связью стандарта 4G/LTE, который также гарантирует устойчивый доступ к мобильному интернету. Это позволяет жителям отдаленных населенных пунктов пользоваться всеми цифровыми сервисами наравне с горожанами, что и предполагает федеральная программа по устранению цифрового неравенства. Теперь в отдаленных деревнях стало более доступным онлайн-образование, телемедицина, дистанционная работа. Кроме того, наши абоненты могут легко общаться в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн и всегда находиться на связи с родными и близкими», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Отметим, что ранее «МегаФон» подключил к своей сети 24 населенных пунктов Белгородчины, где проживают около 6 тыс. человек.