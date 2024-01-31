«МегаФон» ускорил интернет в «столице сапожного царства» – городе Кимры

«МегаФон» построил объекты связи стандарта LTE в микрорайоне Шелковка и микрорайоне им. Калинина в городе Кимры Тверской области. Теперь несколько десятков тысяч жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Новая инфраструктура связи работает в нескольких диапазонах, обеспечивая увеличенную емкость сети и совершенно иную скорость передачи данных. В зону строительства вошли городские микрорайоны с низкоэтажной застройкой и множеством объектов социального значения: магазинами, школой, медицинскими учреждениями, почтой, АЗС и досуговыми центрами.

Специалисты «МегаФона» зафиксировали, что около 40% трафика передачи данных в Кимрах приходится на путешественников, прибывающих в город из других регионов России. Летом чаще всего город посещают любители волжских речных круизов из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Владимира, а зимой Кимры привлекают туристов как маршрут «выходного дня». Возможность прочувствовать уютный уклад жизни небольшого волжского городка помогает уникальная архитектура провинциального деревянного модерна купеческих усадеб, а также музей города, ставшего в XIX веке центром русского фабричного обувного производства.

«Сегодня невозможно представить обычный день без использования интернета, в том числе мобильного. Благодаря ему жители региона работают, настраивают бизнес, развлекаются, знакомятся с людьми со всего мира. Чтобы наши абоненты, проживающие в малых городах, могли пользоваться всеми современными цифровыми продуктами и услугами наравне с горожанами, мы только в прошлом году модернизировали инфраструктуру связи в 11 районных центрах Тверской области», – сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Значительное улучшение покрытия и скорости интернета отметят также автолюбители на участке дороге межмуниципального значения Симоново-Шиблино, в районе населенных пунктов Реутово и Понизовье, где проживает несколько сотен человек. Теперь благодаря 4G навигаторы у путешественников работают чётко, а местные жители всегда остаются на связи с близкими.