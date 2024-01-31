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МТС прокачала сеть в районе астраханского ЖД-вокзала

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в районе железнодорожного вокзала в Астрахани. В результате скорость мобильного интернета для пассажиров, жителей близлежащих улиц и сотрудников РЖД выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Железнодорожный вокзал Астрахани включает в себя здания старого и нового вокзала. В среднем в сутки ЖД-вокзалом пользуются около 1500 человек. Улучшения после проведенных работ в сети LTE МТС заметят не только пассажиры, прибывающие в каспийскую столицу железнодорожным транспортом, а также посетители тортового центра «Ярмарка» и жители близлежащих улиц, в том числе Победы, Яблочкова, Анри Барбюса, Вокзальная.

«Астраханская область становится все более популярным направлением для внутреннего туризма. Прогнозируя рост турпотока с помощью Big Data и в этом году, мы прокачали сеть в районе вокзала, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. Обезличенные данные позволяют при выборе локаций для размещения телеком-оборудования проанализировать не только технические параметры нагрузки на сеть, но потребности и поведение абонентов, популярные локации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, а также многие другие показатели. Это помогает нам предугадать, где будет повышенная нагрузка на сеть, и заранее подготовить инфраструктуру», - сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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