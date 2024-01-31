Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО

Компания РУСТЭК завершила доработку сервисной платформы автоматизации облачных вычислений. Rustack Cloud Platform в 10 раз ускоряет процесс миграции виртуальной инфраструктуры предприятия с иностранного облака на отечественное, а также делает его безопаснее и точнее. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Его общая стоимость составила 100 млн руб., сумма гранта — 70 млн руб. Платформа обладает высоким экспортным потенциалом. Компания подала заявку на внесение Rustack Cloud Platform в Единый реестр российского ПО. Платформой бесплатно пользуются российские вузы, в том числе МИФИ.

«Российские ИТ-решения в области облачных технологий — важный шаг в направлении импортозамещения и обеспечения информационной безопасности России. Они позволяют небольшим и средним организациям внедрять и использовать ИТ-продукты без больших инвестиций в дорогостоящее оборудование. Это позволяет снизить затраты на внедрение и ускорить процесс перехода на российские разработки», — сказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Rustack Cloud Platform позволяет быстро создавать импортонезависимые частные и публичные облака любого масштаба и сложности. Также разработка РУСТЭК предлагает облачным провайдерам и ЦОДам встроенные средства переноса данных, автоматизируя ручной труд десятков инженеров по планированию и осуществлению миграции виртуальной инфраструктуры. Это на порядок ускоряет процесс, защищая от ошибок.

«Платформа учитывает исходную и целевую системы управления виртуализацией, позволяет использовать тонкую настройку — регулировать параметры миграции виртуальных машин и выбирать пути переноса виртуальных дисков. Отмечу и планировщик — он позволяет задать время начала миграции, что позволяет распределять задачи на ночь или составлять расписание миграции с учётом внешних факторов. Переезд на отечественную платформу никогда еще не был таким простым и понятным. То, что раньше занимало недели и месяцы ручного труда, теперь занимает часы параллельной работы средств миграции, и при этом легко настраивается в дружелюбном интерфейсе», — сказал архитектор Rustack Cloud Platform Илья Калестров.

Rustack Cloud Platform позволяет заместить такие иностранные решения, как VMware vCloud Director, VMware vRealize Operation, VMware Cloud Foundation. Наиболее близким аналогом конструктора платформенных сервисов является VMware Aria Automation Assembler.

«На рынке очень мало отечественных производителей коробочных продуктов, предназначенных, с одной стороны, для построения публичных облаков облачными провайдерами, а с другой, являющихся полностью автономными платформами для применения в изолированных on-premise решениях крупных компаний. Продукт РУСТЭК — образец реального импортозамещения на рынке облачных платформ, заслуживающий всяческой поддержки», — сказал кандидат технических наук, независимый эксперт RCCPA Николай Носов.

Преимуществом платформы является то, что она системно закрывает все потребности клиентов по созданию и управлению физической, виртуальной и облачной инфраструктурой.

«Наш продукт появляется в критически важный период, и тот функционал, который мы заложили в разработку год назад именно сейчас оказывается крайне востребован. Приятно осознавать, что наше государство в лице экспертного сообщества и РФРИТ поддержало нашу идею и продукт. Благодаря гранту команда смогла полностью сфокусироваться на разработке и выдержать сроки по проекту. Без РФРИТ он продлился бы в разы дольше, так что эта поддержка оказалась своевременной. Завершая проект, мы уже понимаем какой функционал мы могли бы развить для администраторов и devops-инженеров, чтобы сделать их клиентский опыт более комфортным, а работу еще эффективней: это и новые SDN-возможности, и дальнейшая автоматизация работы с контейнерами, и альтернативные сценарии использования платформы с гиперконвергентными edge-инсталляциями, и многое другое», — сказал руководитель разработки Rustack Cloud Platform, директор департамента исследований и разработки ООО «РУСТЭК» Дмитрий Демидов.

«Уход иностранных вендоров с нашего рынка вынудил российских облачных провайдеров присмотреться к отечественным разработчикам. В частности, к создателям облачных платформ. После долгих исследований рынка, мы пришли к выводу, что продукты РУСТЭК оказались оптимальным решением для построения импортонезависимых частных и публичных облаков. Мы уже используем продукты РУСТЭК в своих проектах и считаем, что разрабатываемая командой платформа RCP обладает высоким импортозамещающим потенциалом и существенными преимуществами в сравнении с аналогами», — сказал ведущий инженер корпоративного облачного провайдера Cloud4Y Федор Мартыненко.

«Сервис-провайдер M1Cloud один их первых создал новый сегмент в своем облаке для крупных и средних корпоративных заказчиков и запустил сервисы на базе продуктов РУСТЭК. Мы ждём официального выхода продукта Rustack Cloud Platform и возможности протестировать новый функционал. Данный продукт во многом уникален для российского рынка, например, разработан конструктор платформенных сервисов. Также встроены инструменты миграции, которые оптимально подходят для локализации ИТ-инфраструктуры и миграции систем», — сказал технический директор Stack Group и M1Cloud Дмитрий Соловьев.

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РУСТЭК — российская компания-разработчик платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой. Основана в 2020 г.