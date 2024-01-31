В мобильном приложении СОГАЗа появился «народный рейтинг» клиник

Теперь для каждой поликлиники в мобильном приложении СОГАЗа отображается средний балл, количество проголосовавших и процент пациентов, рекомендующих эту клинику. Также клиенту предлагается оценить качество оказания медицинской помощи и сервис лечебного учреждения. Все отзывы и оценки отображаются при записи в медицинское учреждение. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Чтобы оставить отзыв, клиенту нужно выбрать «ДМС» в разделе «Полисы», перейти в «Список клиник», кликнуть на название медучреждения и нажать кнопку «Оценить». Оценка появится в карточке клиники и будет доступна всем пользователям приложения после прохождения модерации. После посещения клиники всем клиентам также направляются письма с предложением оценить лечебное учреждение.

«Оказание качественной медицинской помощи в сочетании с высокими стандартами клиентского сервиса является приоритетом для СОГАЗа. Публичный рейтинг клиник внутри мобильного приложения удобен клиентам, которые привыкли ориентироваться на отзывы других пользователей при выборе услуги. Кроме того, он является дополнительным мотивирующим и конкурентным фактором для самих медучреждений. Со своей стороны, мы на постоянной основе проводим контроль качества обслуживания в медицинских учреждениях и реагируем на каждый негативный отзыв. Если рейтинг клиники снижается и на нее поступают жалобы от застрахованных, мы в обязательном порядке разбираем эту ситуацию с партнером, обсуждаем возникающие проблемы и способы их исправить», — сказала исполнительный директор СОГАЗа Мария Берлова.

Приложение СОГАЗа является полноценной мобильной клиникой, с помощью которой застрахованный может получить быструю и эффективную медицинскую помощь. В приложении клиенты могут записаться к врачу онлайн, самостоятельно добавить нужную им клинику в страховую программу, воспользоваться симптом-чекером с ИИ и получить онлайн-консультацию высококвалифицированных врачей различных специальностей. Кроме того, приложение хранит медицинские документы и электронную медкарту с данными из клиник и лабораторий и позволяет передавать врачу онлайн-медицины данные с совместимых носимых устройств.

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Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть группы включает в себя более тысячи подразделений и офисов продаж по всей России.