«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников

«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат. Умная камера умеет определять практически любые объекты — от памятников и театров до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов. Функция работает на базе умной камеры из приложения «Яндекс с Алисой» и использует технологии компьютерного зрения. Такое решение впервые используется в тревел-сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы узнать больше о достопримечательности, достаточно навести на нее камеру и нажать кнопку съемки — результат появится в режиме реального времени. Если заинтересовало здание, можно посмотреть, когда оно было построено, что в нем находилось, какой это архитектурный стиль.

Если приглянулись лампа в восточном стиле, «Жостовская роспись» на подносе или набор посуды в Дагестане, умная камера подскажет, где продаются похожие товары. А если путешественник наведет камеру на экзотический фрукт на рынке в Таиланде, он увидит его название, калорийность и содержание белков, жиров и углеводов.

«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников

Пользоваться функцией можно и в родном городе, чтобы посмотреть, какие памятники культуры рядом, узнать что-то новое про соседний дом или рассмотреть мелочи, которые раньше не попадались на глаза.

«Мы считаем, что сервис для путешествий должен помогать не только при планировании отдыха, но и в самой поездке. Ведь когда видишь интересное здание, арку или необычную скульптуру, хочется узнать про них больше. Как с музыкой — слышишь классную песню и ищешь название, исполнителя, текст. Мы хотим быть рядом с пользователями в такие моменты и рассказывать им больше про места, в которые они ездят как туристы, и про их собственные города», — сказал директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

С помощью технологий компьютерного зрения камера выделяет на изображении объекты и распознает, что перед ней: здание, памятник или, например, комнатное растение. Для этого используются нейросети, обученные на огромном количестве примеров.

Чтобы воспользоваться умной камерой, нужны доступ в интернет и приложение «Яндекс Путешествий» последней версии. Функция работает и на iOS, и на Android.

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«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.