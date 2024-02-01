«Биржа грузоперевозок ATI.SU» продолжает развивать сервис копирования грузов с других логистических платформ

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширяет интеграционные возможности своей площадки и совершенствует функционал сервиса копирования грузов из внешних систем. Этот инструмент демонстрирует эффективность уже в первые дни использования благодаря ускорению и упрощению бизнес-процессов экспедитора. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Автоматическое копирование грузов из сторонних систем на ATI.SU позволяет экспедиторам сократить объем ручной работы и закрыть больше сделок от заказчиков, работая со всеми грузами в одной системе. Расчет эффективности этого инструмента можно привести на реальном примере одного из клиентов Биржи. В фирме четыре логиста ежедневно вручную размещали на ATI.SU по 14 грузов. За счет внедрения сервиса фирма смогла уменьшить временные затраты сотрудников на эту операцию в сумме на два часа в день. Учитывая зарплату логиста и налоговую нагрузку, фирма может экономить до 1,6 млн руб. за год.

На данный момент автоматическое копирование грузов на ATI.SU можно настроить из систем Atrucks и TorgTrans. После настройки интеграции с этими цифровыми платформами грузы заказчиков, созданные там, будут сразу копироваться на площадку экспедитора на ATI.SU или размещаться на Бирже от имени экспедитора. Каждый новый груз автоматически появится на ATI.SU, при этом ставка в грузах будет изменена с учетом комиссии экспедитора.

Настроить копирование грузов пользователи ATI.SU могут в несколько кликов. Для этого требуется зайти в специальный раздел «‎Площадки» – «Автоматическое копирование» и заполнить форму с параметрами копирования грузов. Далее необходимо выбрать актуальных заказчиков и Площадки для размещения скопированных грузов, а также комиссию экспедитора.

После этого в систему ATI.SU начнут передаваться все данные скопированных грузов, необходимые для их поиска перевозчиками: наименование груза, его параметры (вес, объем, грузоподъемность), маршрут с адресами, тип загрузки, тип кузова транспорта, температурный режим (для рефрижераторов), даты и время загрузки и разгрузки.

В данный момент автоматическое копирование грузов ATI.SU из системы Atrucks существует как полнофункциональный сервис. Интеграция с платформой TorgTrans находится в режиме бета-тестирования и поддерживает базовый функционал (MVP). В дальнейших версиях сервис получит расширенные возможности: «Сквозных Торгов» (возможность перевозчикам с площадки экспедитора участвовать в торгах на площадке грузовладельца), скрытия скопированных грузов от других участников с помощью «Стелс» (режим на ATI.SU, который позволяет скрыть грузы от нежелательных фирм), использования фильтров, в том числе разделения грузов на имеющие НДС и облагаемые нулевым НДС, а также интеллектуальных аналитических функций – таких, как прогнозирование цены или автоматическое перевыставление грузов.

«Интеграционные возможности логистической платформы – важная составляющая процесса автоматизации работы с заказами. Благодаря работе в «одном окне» можно эффективнее контролировать размещение грузов на различных платформах, а автоматизированное копирование позволяет сократить время и количество ошибок, возникающих при создании карточки груза вручную на Бирже и Площадках участников», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.