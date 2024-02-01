Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код

Корпоративный мессенджер Compass теперь можно бесплатно установить на собственный сервер. Это поможет компаниям полностью контролировать хранение и обработку информации. Кроме того, исходный код серверной части мессенджера доступен на GitHub. Бизнес и профессиональное сообщество смогут самостоятельно проверить продукт на прозрачность и безопасность. Об этом CNews сообщили представители Compass.

В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass появилась возможность бесплатно развернуть сервис на локальном сервере клиента. В on-premise версии продукта доступны все функции облачного мессенджера. Ближайшие планы разработчиков – добавить темную тему, регистрацию по почте, Active Directory, LDAP и улучшенные видеозвонки. Со следующим релизом Compass on-premise станет платным, а бесплатная версия перестанет работать.

В отличие от облачной версии мессенджера, вся информация хранится и обрабатывается под контролем бизнеса. Физический доступ к серверам есть только у сотрудников клиента.

Кроме того, впервые среди российских корпоративных мессенджеров Compass открыл доступ к своей серверной части. Исходный код доступен на GitHub — сообщество разработчиков может проверить сервис на прозрачность и безопасность. Ранее такое open-source решение было доступно только у Mattermost и Rocket.Chat, однако их приложения для iOS и Android проигрывают в скорости и удобстве остальным мессенджерам на рынке.

«Compass on-premise поможет бизнесу контролировать, где хранится и обрабатывается информация. Это особенно важно при работе с интеллектуальной собственностью или конфиденциальными данными клиентов. Например, для компаний в сфере IT, финансов, медицины, промышленности и других, – отметил Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Мы также сделали еще один шаг к полной прозрачности продукта и опубликовали на GitHub исходный код серверной части. Это поможет профессиональному сообществу убедиться в надежности Compass и вместе развивать продукт».

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Compass – корпоративный мессенджер для коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.