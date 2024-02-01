«МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье

«МегаФон» обеспечил высокоскоростной связью правый берег особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Теперь ее компаниям-резидентам, большая часть из которых — крупные производства, доступен быстрый интернет, качественные звонки и возможность подключить умные устройства даже в технических помещениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее в этой части ОЭЗ практически отсутствовал мобильный интернет четвертого поколения (4G). Установленное телеком-оборудование поддерживает современные диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, обладающие высокой скоростью и хорошей проникающей способностью сотового сигнала через плотную застройку. Установленные базовые станции позволили высокотехнологичным компаниям-резидентам получить стабильную мобильную связь и быстрый интернет.

Благодаря новым инфраструктурным объектам, на всей правобережной территории ОЭЗ площадью 92 га работает технология VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую четкость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. С помощью нового оборудования резиденты могут адаптировать под нужды бизнеса различные умные устройства: от кондиционеров и освещения до специального оборудования и систем безопасности, что делает помещения ОЭЗ намного более удобными и современными.

«Особая экономическая зона “Дубна” – это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. Здесь работают более 7 тыс. специалистов, которым необходима качественная цифровая инфраструктура и беспрерывный доступ к различных онлайн-сервисам. Уверен, наши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов ОЭЗ и помогут им совершить больше прорывных технических открытий», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Развитие сетевой инфраструктуры в ОЭЗ важно и для соседней Тверской области. Теперь жители Кимр и Конаково, работающие на производствах компаний-резидентов, смогут пользоваться качественной связью и высокой скоростью мобильного интернета.

ОЭЗ «Дубна» — крупнейшая в России по числу присутствующих компаний особая экономическая зона. С момента основания в 2005 г. в ней «поселились» 163 резидента. Все они занимаются разработками в ядерно-физической, информационной, биологической, медицинской и других сферах. В 2023 г. компаний особой зоны вложили в свои проекты рекордные инвестиции — более 9,2 млрд руб.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.