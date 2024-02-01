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«МегаФон» подключил к мобильной сети 37 поселений Удмуртии

Для жителей еще 37 небольших населенных пунктов республики «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE). Свыше 8 тысяч сельчан получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 13 районах Удмуртской республики – Аланашском, Граховском, Завьяловском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Магопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает от 100 до 500 человек. За счет активации среднечастотного диапазона удалось обеспечить стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

«Ранее мы обеспечили 33 населенных пункта сетью четвертого поколения. Сейчас жители еще 37 сел и деревень смогут использовать мобильную связь и интернет для общения в мессенджерах и соцсетях, получения госуслуг, просмотра видео на 4G-скоростях», – сказал Александр Соловьев, директор «МегаФона» в Удмуртии.

В результате проведенных работ сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 50 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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