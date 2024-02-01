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МТС ускорила интернет в четырех новых микрорайонах Чебоксар

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Чебоксарах. Благодаря проведенным работам мобильный интернет ускорился в четырех крупных микрорайонах города, где сейчас строятся новые дома. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили сеть LTE в северо-западном районе Чебоксар. В результате проведенных работ в жилых комплексах «Волга-Сити» и «Феникс» скорости мобильного интернета увеличились до 50 Мбит/с. В этих ЖК, расположенных недалеко от Волги, уже начали сдаваться дома, а новоселы – получать ключи от квартир.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит обустроить видеонаблюдение в новой квартире, использовать систему «умный дом», смотреть фильмы и слушать музыку онлайн, работать и учиться из дома.

Также специалисты МТС запустили новое телеком-оборудование во 2-м и 4-м микрорайонах «Садового» района Чебоксар. Это позволило увеличить там скорости мобильного интернета, чтобы жители новостроек могли даже в часы пиковых нагрузок грузить «тяжелый» контент, комфортно общаться в социальных сетях и мессенджерах.

МТС продолжает расширять телеком-инфраструктуру в быстро развивающихся микрорайонах Чебоксар – особенно в тех локациях, где наблюдается стремительный рост интернет-трафика, чтобы абоненты могли пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами.

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