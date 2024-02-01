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Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, посвященного лучшим новогодним маршрутам по столице в туристическом сервисе Russpass. В топ-3 вошли прогулки под названием «Рождество в Москве», «Десять загадок Тверской улицы» и «Новогодняя Москва». Об этом CNews сообщили представители Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

«В голосовании приняли участие свыше 185 тыс. человек. Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Участникам опроса предлагалось выбрать от одного до пяти вариантов. Среди них экскурсии по музеям, главным паркам и историческим районам города, благодаря которым можно узнать интересные факты о столице.

Всего на Russpass на данный момент собрано более 490 маршрутов, включая новогодние и краеведческие, литературные, гастрономические и спортивные. Их список постоянно дополняется.

Недавно в Москве назвали самые популярные в 2023 г. достопримечательности среди пользователей Russpass. Лидерами по числу запросов стали ВДНХ, парк «Зарядье», усадьба Воронцово, Нескучный сад и Парк Горького. Связанные с ними маршруты размещены на сайте и в приложении туристического сервиса.

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